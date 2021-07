Diese Anreize setzen andere Länder für die Impfung

New Jersey bietet „Impfung und ein Bier“

„Lasst euch impfen und geht auf ein Bier“, hatte US-Präsident Joe Biden die Amerikaner zur Impfung aufgerufen. Der an New York City angrenzende US-Bundesstaat New Jersey startete darauf die Kampagne „Impfung und ein Bier“. Der US-Bundesstaat Washington bietet „Joints für Impfungen“ an. Michigan hat „Pot for Shots“ - also auch Cannabis als Belohnung. In West Virginia geht es bei „Call to Arms“ um Geldgeschenke, es gibt auch Lkw und sogar Gewehre zu gewinnen.