Sechs Hunde in Trettnig und Tultschnig vergiftet

Erneut gibt es feige Giftanschläge auf Hunde, diesmal in Trettnig und Tultschnig bei Klagenfurt. Sechs Vierbeiner mussten schon akut mit Vergiftungserscheinungen bei Tierärzten behandelt werden. Zum Glück konnten alle gerettet werden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und liegt auf der Lauer. Auch Wildkameras wurden aufgestellt, um den unbekannten Täter zu stellen. Die Bewohner der beiden Stadtteile sind in Alarmbereitschaft.