Rakete statt Feuerwerk: Weißhaidinger riskiert

Lukas Weißhaidinger wird seinen Aufenthalt in Japan so kurz wie möglich halten. Flug am 27. Juli, Qualifikation am 30. und Finale am 31. Juli lautet der Plan des Diskus-WM-Dritten von Doha 2019, der zu den Medaillenanwärtern bei den Olympischen Spielen zählt. Ein Teil seiner Konkurrenz reiste bereits am Montag in ein Pre-Camp. „Mir ist klar, dass es ein Risiko ist und ich die Verantwortung übernehme. Man wird dann sehen, wer recht hat“, sagte Trainer Gregor Högler: „Es zündet wie ein Feuerwerk in alle Richtungen, wir brauchen aber eine Rakete in eine Richtung.“ (Im Video oben sehen Sie Weißhaidinger im Interview mit „Krone“-Reporterin Vera Lischka.)