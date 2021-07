Pacult scherzt: „Bin auch der schönste Trainer“

„Kampf ums Überleben“

Für Pacult und seine Klagenfurter Austria wird es in der neuen Bundesliga „vom ersten Tag an ein Kampf ums Überleben. Wir wollen die Liga halten, brauchen dafür natürlich Ergebnisse und die entsprechenden Leistungen.“ Zum Auftakt geht‘s gleich ein Kärntner Derby. Am 25. Juli wartet in Klagenfurt der WAC. „Das ist schon ein besonderes Spiel. Ich hoffe, dass wir als Austria Klagenfurt über die ganze Saison gesehen eine gute Figur machen.“ Zumindest optisch wird das ja, bezogen auf den Trainer, jedenfalls so sein.