Vettel in Pink? Farben-Streit bei Aston Martin

Muss Vettel also in der nächsten Saison in Pink ran? Aston Martins Teamchef Otmar Szafnauer wehrt sich dagegen, besteht weiterhin auf das traditionelle Grün des Rennstalls. Aber er gibt auch zu: „In der Sonne wirkt unser Grün, wie es soll. In manchen Fahrsituationen kommt es aber zu dunkel rüber. Wir evaluieren gerade, was wir da nachbessern können.“ Die F1-Fans sind gespannt, wie der Farben-Streit ausgehen wird ...