Lapsus bei Meisterfeier: Stanley Cup beschädigt

Die Tampa Bay Lightning haben den Stanley Cup demoliert. Das bestätigte ein Sprecher der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL. Auf Fotos in den sozialen Netzwerken war zu sehen, dass der Pokal eine massive Delle hat. Nach Angaben des Sprechers sollte der Stanley Cup, eine der geschichtsträchtigsten Trophäen der Sport-Welt, am Dienstag repariert werden und dann wie geplant auf Tour gehen. Die Lightning feierten ihre Titelverteidigung am Montag mit einer Bootsparade in Tampa.