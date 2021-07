Tampa Bay Lightning gewinnen erneut Stanley Cup

Die Tampa Bay Lightning haben den Stanley Cup gewonnen und damit ihren Titel in der NHL verteidigt. Das Eishockey-Team aus Florida gewann am Mittwochabend (Ortszeit) sein Heimspiel gegen die Montreal Canadiens mit 1:0 und holte damit den notwendigen vierten Sieg in der Finalserie. Die Canadiens gewannen einzig Spiel vier. Das einzige Tor in Tampa erzielte Ross Colton im zweiten Drittel.