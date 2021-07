Schlechtes Corona-Zeugnis für Lehrer & Schulen

Die Lernplattform GoStudent hatte dazu im Mai unter rund 3000 Eltern von Schulkindern in Österreich, Deutschland, Spanien und Frankreich eine Umfrage durchgeführt. Die ernüchternde Erkenntnis: Die Hälfte der Umfrageteilnehmer konnte das vergangene Schuljahr nur durch zusätzliche Unterstützung, beispielsweise durch private Nachhilfe, bewältigen. Nicht nur in Österreich, auch in anderen europäischen Ländern setzten Eltern verstärkt auf Extra-Lerneinheiten für ihre Kinder, um das Schuljahr zu retten.