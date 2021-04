Ryanair zahlte unzulässige Gebühr nicht zurück

Nach Ombudsfrau-Anfrage kündigte Ryanair Erstattung an

Ryanair erklärte auf Anfrage lapidar, dass das Anliegen direkt mit dem Kunden geklärt worden sei. Auf die Nachfrage, warum die Rückzahlung so lange gedauert habe, hieß es knapp: „Wir bitten um Verständnis, dass wir dieses Anliegen nach Lösung nicht kommentieren.“ Frau M. hat nun E-Mails erhalten, in der eine Refundierung innerhalb von rund 20 Tagen angekündigt wird. Die Leserin und wir sind gespannt, ob das auch klappt.