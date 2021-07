Kristina Inhof: Mit großer Hartnäckigkeit ans Ziel

„Krone“: Kristina, die EURO, bei der du als Sportmoderatorin vielfach im Einsatz warst, ist am Sonntag zu Ende gegangen. Was hat dich dabei am meisten überrascht?

Kristina Inhof: Das Abschneiden der Österreicher! Nicht nur, dass sie ins Achtelfinale gekommen sind, sondern dass sie dort dann auch noch so gut mithalten konnten.