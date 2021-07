Pogacar souverän - Kuss holt 1. Pyrenäen-Etappe

Titelverteidiger Tadej Pogacar hat auf der ersten Pyrenäen-Etappe der Tour de France keine Schwäche gezeigt! Der Slowene parierte am Sonntag auf dem 191 Kilometer langen Weg mit über 4500 zu überwindenden Höhenmetern von Ceret nach Andorra alle Attacken und führt das Gesamtklassement vor dem zweiten Ruhetag weiter überlegen an. Der Tageserfolg nach drei Bergwertungen der ersten Kategorie ging an den US-Amerikaner Sepp Kuss aus dem Jumbo-Team, der einer großen Ausreißergruppe angehört hatte ...