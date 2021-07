Grazer Moschee wird zum Corona-Impfzentrum

In Graz wird am Freitag eine Moschee kurzzeitig zum Corona-Impfzentrum. Das Land Steiermark und die Landeshauptstadt bieten ab 12 Uhr im Islamischen Kulturzentrum in der Laubgasse im Bezirk Gries Impfungen gegen Covid-19 an. Offen steht diese Impfaktion allen Steirern, die sich dafür anmelden. Sie richtet sich aber vor allem an Menschen mit Migrationshintergrund.