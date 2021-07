EM-Titel als Krönung nach Krebs-Diagnose?

Michael Konsel, der als Torhüter von AS Roma in fünf Derbys gegen den damaligen Lazio-Stürmer Roberto Mancini spielte und dabei von ihm zwei Tore kassierte, nickt: „Dieser Mitarbeiterstab ist sicher ein Erfolgsrezept. Mancini ist der Architekt des großen Ganzen. In Italien schwärmen alle von seinen großen menschlichen Qualitäten.“