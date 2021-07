USA kündigen Treffen mit russischen Beamten an

Die US-Regierung hat ein Treffen mit ranghohen russischen Regierungsvertretern in der kommenden Woche zu erpresserischen Cyberattacken angekündigt. „Wenn die russische Regierung nicht gegen in Russland ansässige kriminelle Akteure vorgehen kann oder will, werden wir selbst Maßnahmen ergreifen oder uns das Recht vorbehalten, Maßnahmen zu ergreifen“, sagte Präsidialamtssprecherin Jen Psaki am Dienstag.