Bruce Springsteens Tochter startet bei Olympia!

Jetzt hat sie es also endlich geschafft. Sie war schon in London 2012 als Ersatz dabei, konnte jedoch nicht antreten. In 2016 wurde sie nicht für den Rio-Olympia-Kader in Rio nominiert und jetzt ist es so weit: Die in Kalifornien geborene (Born in the USA, wie der größte Schlager seines Vaters besagt) Jessica kann bei der Olympia in Tokio starten.