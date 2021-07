Hjulmand: Eriksen-Drama weckte schlimme Erinnerung

Dänemarks Nationalcoach Kasper Hjulmand fühlt sich seit dem Kollaps von Christian Eriksen zum EM-Auftakt an eine Familientragödie erinnert. „Ich habe meinen Onkel durch eine Herzattacke auf dem Fußballplatz verloren“, sagte der 49-Jährige bei einer Medienrunde am Montag im dänischen EM-Quartier in Helsingör. Details dazu wollte Hjulmand nicht nennen.