Halb-Holländer Hirscher in Spielberg: „Mega-crazy“

„Verrückte Holländer, ich darf das sagen“, schmunzelte Marcel Hirscher in die ServusTV-Kamera. Der ehemalige Ski-Superstar ist am Sonntag zu Gast in Spielberg beim Großen Preis von Österreich (ab 15 Uhr live im krone.at-Ticker). Als halber Holländer zeigt er sich dabei von der Stimmung in Spielberg begeistert: „Das ist mega-crazy!“