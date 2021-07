Statt Diversion setzte es nun Bewährungsstrafe

40 Stunden gemeinnützige Arbeit und die Rückzahlung des angerichteten Schadens von 16.400 Euro hätte die angeklagte Salzburgerin erfüllen müssen, damit sie straffrei bleibt. Dies tat sie aber nicht und landete deswegen am Freitag ein zweites Mal vor dem Richter. Der Vorwurf lautete wie beim ersten Prozess Ende März auf Veruntreuung: Die Frau hat als Mitarbeiterin einer Sicherheitsfirma in Salzburg die in bar gezahlten Strafen von Öffi-Schwarzfahrern behalten – und das über ein halbes Jahr, von Jänner bis November 2020.