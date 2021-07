Möchtegern-Polizist drang gewaltsam in Wohnung ein

„Am liebsten hätte ich ihm eine geschnallt“

Doch was wollte der Pensionist samt Lebensgefährtin eigentlich in der fremden Wohnung? Offenbar zu früh das Erbe antreten! Denn heute gehört der Frau die Wohnung, die 2019, kurz nach dem Tod ihrer Mutter, noch vermietet war. „Er war dreimal bei uns und hat sich immer als Polizist ausgegeben“, erinnerte sich am Freitag die Freundin des Mieters. Und ihr Lebensgefährte ergänzte: „Er hat sich aufgespielt - am liebsten hätte ich ihm eine geschnallt, aber ich habe Respekt vor Älteren.“