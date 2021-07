Anpfiff für die Völser Fußball-Gartenzwerge

Alles im Stadion entstand in Handarbeit mit der Hilfe von Familie und Freunden. Auch die Gartenzwerge bemalt Gams selbst in den Farben ihrer Mannschaft. Um die 500 besitzt er mittlerweile. Die Leidenschaft hat er von seiner Mutter geerbt. Gams investiert viel Zeit in sein Mini-Stadion: „Einmal in der Woche mähe ich. Dazu kommt alles weg, bis auf die Tribühnen, und danach ziehe ich die Linien und stelle alles wieder auf.“ Drei Stunden dauert das insgesamt.