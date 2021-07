„Das Alter spielt auf der Strecke keine Rolle!“

„Steirerkrone“:Kimi, es ist bereits 20 Jahre her, dass du dein Österreich-Debüt in der Formel 1 gegeben hast. Was liebst du an Spielberg, was macht die Strecke besonders?

Kimi Räikkönen: Spielberg ist wirklich ein großartiger Ort. Ich mag das Ländliche. Ich bin zwar nur 15 Autominuten entfernt von Helsinki aufgewachsen, aber dort ist auch viel Wald, ist alles überschaubarer. Die Hektik und die Großstadt sind nicht so meins. Vielleicht gefällt es mir auch deshalb so gut hier.