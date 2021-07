Feuerwehr rettet Katze aus Luftschacht

Viel Pech hatte Katze Naya in Biedermannsdorf. Der Stubentiger stürzte zunächst aus dem ersten Stock eines Hauses und verkroch sich anschließend in Panik in einem Luftschacht. „Der Katzenbesitzer versuchte mehrere Stunden lang vergeblich, seinen Liebling mit Futter und Zurufen wieder ins Freie zu locken“, heißt es von der Feuerwehr Biedermannsdorf.