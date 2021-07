Urlaub 2021: Schicken Sie uns Ihre Erlebnisse!

Die Ferien starten im Osten Österreichs, der Urlaub steht vor der Türe. Österreich zieht es ans Meer, in den sonnigen Süden - in den normalen Sommer. Aber wie „normal“ ist der Sommer 2021 wirklich? Ist der Hunger nach Sonne und Meer so groß, dass die Strände Sardinenbüchsen gleichen? Sich die Touristen in den engen Gassen drängen? Oder lässt die Sorge vor dem Virus die Urlauber zögern? Und was macht Italien anders als Kroatien, Griechenland anders als Spanien? Die „Krone“ will es wissen und sucht nach Ihren Urlaubserfahrungen.