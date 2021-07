Subventionsbetrüger nach Flucht in Linz verhaftet

In Justizanstaklt eingeliefert

Um sich der Strafverfolgung zu entziehen, floh der Rumäne 2019 nach Österreich. Er konnte in Linz lokalisiert und am 30. Juni 2021 kurz vor 16 Uhr vor einem Haus in der Linzer Karl-Steiger-Straße festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 47-Jährige in die Justizanstalt Linz eingeliefert.