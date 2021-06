Sintschenko-Show! Dovbyk wird Ukraines neuer Held

Nach der Pause wurde es lebhafter, setzte Larsson einen Schuss links neben das Tor (53.), auf der Gegenseite traf Sidortschuk die rechte Stange (55.). Eine Minute darauf Konter der Schweden, diesmal testete Forsberg das Aluminium (56.). Danach prüfte Kulusevski Buschtschan (66.), fand Jarmolenko in Olsen seinen Meister, traf Forsberg mit einem Kracher die Latte (69.). Viele Chancen, aber keine weiteren Treffer - so ging es in die Verlängerung. Später TrefferIn der sah Danielson nach einem Horror-Foul an Besedin von Schiedsrichter Orsato nach Videostudium zurecht die Rote Karte, hatte die Ukraine gegen zehn Schweden die besseren Chancen. Ehe Dowbyk zum Helden der Ukraine wurde. Nur 15 Minuten nach seiner Einwechslung traf er in seinem erst dritten Länderspiel in der 121. (!) Minute per Kopf zum 2:1. Damit steht der Dritte der Österreich-Gruppe im Viertelfinale, fodert am Samstag England.