Autonomer Roboter soll Zustellungen grüner machen

Getestet wird der Roboter in Linz. Er soll in Zukunft auf dem Campus der JKU vollständig autonom Pakete und Briefe zustellen. Die Daten, die dabei aufgenommen werden, sollen ein besseres Verständnis über die Akzeptanz mobiler Zustellroboter liefern und Aufschluss darüber geben, wie mobile Roboter effizient eingesetzt werden können, „um ein einfacheres, sicheres, und grüneres Leben in Städten zu ermöglichen“, so die FH Technikum Wien in einer Aussendung.