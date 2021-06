Ein Weltstar läuft beim Trumer-Triathlon

Vom 16. bis zum 18. Juli findet heuer bereits zum zwölften Mal der Trumer-Triathlon statt. Über 1500 Teilnehmer werden die Veranstalter an diesem Wochenende begrüßen dürfen, unter ihnen ist auch ein absoluter Weltstar. Patrick Lange, der 2017 und 2018 den berühmt-berüchtigten Ironman von Hawaii für sich entscheiden konnte, wird erstmals an dem Event im schönen Trumer Seengebiet teilnehmen. Der Deutsche lebt gemeinsam mit seiner österreichischen Frau Julia schon seit drei Jahren in Salzburg, fühlt sich pudelwohl. „Ein richtig schönes Plätzchen Erde. Ich habe optimale Trainingsbedingungen und eine tolle Gruppe von Athleten, mit denen ich meine Einheiten abspule“, erzählt der sympathische 34-Jährige im Gespräch mit der „Krone“.