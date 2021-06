Land will Kinder mit Plakaten vor Gewalt schützen

In der Corona-Pandemie hat sich die Situation verschärft. Gleichzeitig gab es weniger Kontaktpersonen wie Lehrer oder Vertraute, die bei Gewaltverdacht Alarm schlagen konnten. In dieser schwierigen Zeit kam hinzu, dass Sozialarbeiter des Landes für das Contact-Tracing eingespannt wurden. Die Zahlen sind heute alarmierend: Mussten die Sozialarbeiter im März 2019 noch in 1626 Fällen bei der Erziehung zuhause einschreiten, waren es im März 2021 1977 Fälle.