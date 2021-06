Gabalier als zauseliger Straßenmusiker in Velden

Na, hätten sie diesen zauseligen Straßenmusiker, der am Wochenende in Velden am Wörthersee ein Ständchen zum Besten gab, erkannt? Unterm langen Vollbart und Kapperl verbarg sich nämlich ein wahrer Superstar! Und da staunte der eine oder andere Zuschauer an der Seepromenade nicht schlecht, als die Verkleidung gelüftet wurde und niemand Geringeres als Andreas Gabalier zum Vorschein kam.