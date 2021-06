Sonnenschutz auch bei der Arbeit nicht vergesssen!

Die effektivste Schutzmaßnahme für Haut und Augen ist die Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung. Zwar ist dies in der Freizeit mit einem schattigen Platz an der frischen Luft recht einfach gelöst, in der Arbeitszeit hingegen oftmals nicht möglich. Vor allem im Bauwesen muss jedoch darauf geachtet werden, besonders in der Mittagszeit von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr. „Bereits punktuelle Beschattungen reduzieren die UV-Bestrahlung deutlich. Dies nützt nicht nur dem Baufortschritt durch gleichbleibende Leistungsfähigkeit, sondern dient vor allem der Gesundheit der Mitarbeiter“, erklärt Dr. Emmerich Kitz, Experte der AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt). Unter anderem können Sonnensegel oder -dächer bei der Arbeit im Freien Schatten bieten. Auch mit einer Arbeitsplatzrotation lässt sich die UV-Belastung von einzelnen Mitarbeitern reduzieren.