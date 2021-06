Zeitzeugen feierten 50-Jahr-Jubiläum

Sie ist ein Meilenstein der Nationalparkgeschichte: Die Unterzeichnung der Heiligenbluter Vereinbarung im Oktober 1971. Diese gilt heute als Grundlage für die Entstehung der sechs Nationalparks in Österreich. Politische Vertreter und Zeitzeugen feierten am Wochenende in Kals am Großglockner das Jubiläum.