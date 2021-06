Der Hauptpreis bei diesem internationalen Wettbewerb für junge Regie- und Ausstattungsteams ist mit 2000 Euro dotiert, wichtiger aber noch ist die damit verbundene Möglichkeit einer Inszenierung an der Grazer Oper. In der Begründung der Jury für die drei Siegerinnen hieß es: „Dem Team gelingt es, eine aus dem Heute schöpfende, überraschende und zugleich in keinem Moment moralisierende Sichtweise des “Don Giovanni„ zu etablieren und auf die Bühne zu bringen. Ihre durchaus feministische Abrechnung mit Don Giovanni ist in jedem Moment aus der Musik, aus dem Text und aus den Figuren heraus entwickelt, in einer sehr spielerischen und durchlässigen Weise, die auch viele Assoziationen und Fantasieräume öffnet. Wir möchten mehr davon sehen!“