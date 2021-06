Grüne Ministerin attackiert ÖVP-Wirtschaftsbund

„Lasse mich nicht von altem Denken aufhalten“

In die Debatte schaltet sich jetzt auch Klimaschutzministerin Gewessler ein. Ihr fehlt dafür jedes Verständnis - und sie richtet via „Krone“ deutliche Kritik in Richtung ÖVP-Bund: „Wir haben im Regierungsprogramm unser zentrales Ziel festgelegt: Österreich wird 2040 klimaneutral. Das setzen wir jetzt um, und ich lasse mich dabei nicht vom alten Denken aufhalten.“ Und sie sagt: „Wir haben im Klimaschutz keine Zeit, auf die zu hören, die zuerst immer einmal Nein sagen. Unsere Aufgabe ist es, Tempo zu machen und nicht zu bremsen.“