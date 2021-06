Glocknerkunst: Gemälde, Skulpturen & Kinocontainer

Hannes Zebedin errichtete eine Doppelskulptur, deren Bauweise sich an den Lawinenverbauungen orientiert, die hier im Hochgebirge Touristen wie Nutztiere gleichermaßen schützen. Iris Andraschek und Hubert Lobnig kommentieren in der neuen Installation FROST den Klimawandel, indem sie in Blickbeziehung zum schmelzenden Gletscher Auto ausstellen, dessen Innenraum mit Eis (temporär) zum „Frieren“ gebracht wird.