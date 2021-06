Elfmeterflut bei EM: Schiri-Boss erklärt Ursachen

14 Elfmeter wurden in der Gruppenphase der laufenden Fußball-Europameisterschaft bereits gegeben, zwei mehr als im gesamten Turnier 2016. Für Roberto Rosetti, Vorsitzender der UEFA-Schiedsrichterkommission, liegt das weniger an großzügigen Entscheidungen, als an dem effektiven Einsatz des Videobeweises. „Vor dem VAR-Projekt (Videoschiedsrichter) gab es viele, viele Fouls, die übersehen wurden“, sagte der Italiener bei einem Mediengespräch.