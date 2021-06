Der Nino aus Wien bringt Sehnsucht nach Salzburg

Liedermacher und Literat Nino Mandl alias Der Nino aus Wien präsentiert sein Album „OCKER MOND“ am Montag den 28. Juni in der ARGEkultur. Aufgenommen in einer einzigen Vollmond-Nacht steckt das 2020 veröffentlichte Album voller Sehnsucht nach Orten, Gefühlen und Erinnerungen.