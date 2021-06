„365 Tage“-Star Morrone wütend über intime Fotos

Morrone kriegt sexy Konkurrenz

Zwar ist noch nicht bekannt, wann die Fortsetzungen von „365 Tage“ auf Netflix zu sehen sein wird, dafür wurde schon verkündet, dass Morrone in Teil zwei heiße Konkurrenz bekommt. Cast-Neuzugang Simone Susinna ist nämlich nicht nur wie Morrone Italiener, sondern genauso muskelbepackt. Er wird in die Rolle des Nacho schlüpfen, der in der Fortsetzung versucht, Massimo seine Liebe Laura auszuspannen.