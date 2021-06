Showdown! Ein Friseur erfand das Elfmeterschießen

Wie bei jedem Fußball-Turnier beginnt auch bei dieser EM in der K.o.-Phase die Zeit der möglichen Elfmeterschießen. Bei Strafstößen haben sich die Spieler dieser EM bisher eher nicht mit Ruhm bekleckert - gleich sechs Kicker patzten bei insgesamt 14 Versuchen vom Punkt. Ab Samstag könnten Elfmeterschießen nun über Sieg und Niederlage entscheiden. Die Idee für diesen ultimativen Showdown stammt aus Deutschland, genauer gesagt aus Penzberg in Oberbayern. Dort erfand der gelernte Friseur und Amateur-Schiedsrichter Karl Wald in den 1960er-Jahren das Elfmeterschießen.