Betriebskosten: Wer zahlt die Hausbetreuung?

Der Höhe nach handelt es sich bei dieser Position um das den Hausbesorgern zustehende Entgelt (samt Auslagenersatz und der Abfertigung im Falle der Pensionierung). Gibt es keine Hausbesorger mehr, dann dürfen die angemessenen Kosten der Hausbetreuung, die in der Regel ein beauftragtes Unternehmen durchführt, verrechnet werden. Was angemessen ist, entscheidet im Streitfall die Schlichtungsstelle oder das Gericht. Führen Vermieter die Hausbetreuung selbst durch, so darf ein fiktives, angemessenes Entgelt dafür verlangt werden. Tipp: Verwenden Sie den kostenlosen Online-Betriebskostenrechner auf mieterhilfe.at