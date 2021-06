Herzogin Meghans erstes Kinderbuch aufgetaucht!

Hayden schreibt auf Twitter: „Wussten Sie, dass Meghan Markle, Herzogin von Sussex, in der 8. Klasse ein Buch mit dem Titel ,A Face Without Freckles... Is a Night Without Stars‘ geschrieben hat. Sie preist das Wunder der Sommersprossen mit Zeichnungen und Versen an und gab das Buch 1996 im Copyright Office ab.“ Hayden fügte zudem einen kurzen Auszug aus dem Buch bei.