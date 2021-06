F1-Routinier Alonso sorgt mit EM-Tipp für Lacher

Am kommenden Montag sind Spanien und Kroatien in ihrem Achtelfinale gefordert. Der spanische Ex-Weltmeister Alonso wurde in der Medienrunde am Donnerstag in Spielberg nach seinem Tipp gefragt. „3:0“, antwortete Alonso ohne nachzudenken. „Das klingt sehr zuversichtlich“, bekam er daraufhin zu hören. „Naja, ich habe ja nicht gesagt für wen“, hatte der Asturier anschließend die Lacher auf seiner Seite.