Ballack attackiert Löw für Dusel-Remis

Mit einem 2:2 gegen Ungarn zitterte sich die deutsche National-Mannschaft in der Todesgruppe F ins Achtelfinale, wo man am Dienstag im Wembley-Stadion im Kracher auf England trifft. Grund zum Jubeln gibt´s zumindest bei Ex-Chelsea-Star Michael Ballack nicht. Der mittlerweile 44-Jährige, der in seiner Karriere insgesamt 98 Partien für die DFB-Elf absolviert hatte, attackierte nach der Dusel-Partie vor allem den deutschen Bundestrainer. Die von Löw augestellte Mannschaft habe laut Ballack das Spiel „zu keiner Zeit im Griff gehabt.“