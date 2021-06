Benzema: „Ich habe nie an mir selbst gezweifelt!“

Karim Benzema (Frankreich-Doppel-Torschütze/„Man Of The Match“): „Ich habe nie an mir selbst gezweifelt, habe aber gewusst, dass es hohe Erwartungen an mich von einer ganzen Nation gibt. Es ist mir gelungen zu treffen, und ich werde es jetzt mit allen so richtig genießen. Ich habe getroffen, wir haben nicht verloren, ich bin sehr zufrieden.“