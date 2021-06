Forsberg mit zweitschnellstem Tor in EM-Historie!

Für den Leipzig-Legionär ist es der zweite Turniertreffer bei der EM für Schweden. Der Druck für Polen wird damit nicht weniger. Durch das Forsberg-Tor nach 81 Sekunden, dem zweitschnellsten in der EM-Historie, rangieren die Schweden im Moment mit sieben Punkten auf dem ersten Platz.

Am 17. Juni sorgte ja bereits Yussuf Poulsen nach 99 Sekunden für das frühe 1:0 Dänemarks gegen Belgien - das nun drittschnellste Tor in der Geschichte von Fußball-Europameisterschaften.