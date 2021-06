Knalleffekt! Orban sagt Münchner EURO-Besuch ab

Es war das Thema der letzten Tage: Die Stadt München wollte aus Protest gegen ein neues Gesetz in Ungarn, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt, die Allianz Arena während der EURO-Partie Deutschland gegen Ungarn in Regenbogen-Farben leuchten lassen.