Gefährliche Kombination: Kinder und Wasser

Auf was muss ich achten, wenn ich als Erwachsener beispielsweise einen Tag an einem See verbringe?

Auf sich selbst hören. Man muss niemandem was beweisen, schon gar nicht sich selbst. Langsam beginnen und sich im Laufe der Badesaison steigern. Wenn möglich sollte man auch in Ufernähe bleiben oder ansonsten eine Schwimmhilfe mitnehmen. Die Badergelen gelten sowieso.