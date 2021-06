Zweijähriger bei Sturz in Pool fast ertrunken

Es waren bange Augenblicke, die sich am Montag gegen 20 Uhr im Garten einer Familie in Grieskirchen abspielten. Der zweijährige Dean kletterte in einem unbeobachteten Moment auf die Leiter des Aufstellpools im Garten, als plötzlich das Unglück passierte. Der Bub stürzte in das etwa 130 Zentimeter tiefe Wasser, trieb hilflos darin. Kurz darauf entdeckte ihn - gerade noch rechtzeitig - ein achtjähriger Freund, der bei der Familie zu Besuch war und rief den Papa des Kleinkinds herbei.