UEFA lässt Großbritannien weiterhin „am Leben“

Wegen der zuerst in Indien festgestellten Delta-Mutante des Coronavirus steigt die Zahl der Neuinfektionen in Großbritannien trotz einer relativ hohen Impfquote derzeit wieder deutlich an. Nach dem Heimspiel der Engländer am (heutigen) Dienstagabend gegen Tschechien ist das nächste Spiel im Wembley-Stadion das Achtelfinale zwischen Österreich und Italien am Samstagabend. Wegen der Ein- und Ausreisebestimmungen in Großbritannien können Fans aus Österreich wie auch Italien für einen Stadionbesuch nicht anreisen. 22.500 Karten sind für das erste Achtelfinale im Wembley erhältlich. Bereits 40.000 dürfen im zweiten am 29. Juni in die Arena.