Argentinien dank Sieg fix im Viertelfinale

Mit dem Sieg im dritten Spiel hat sich die Albiceleste bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Zuvor hatten sich Uruguay und Chile in Cuiabá mit 1:1-Unentschieden getrennt. Eduardo Vargas brachte die Chilenen in der 25. Minute nach einer schönen Kombination über Ben Brereton mit einem Torschuss aus dem spitzen Winkel in Führung. Luis Suárez glich in der 66. Minute nach einem Eckball aus. Den Rest des Spiels dominierte die Mannschaft von Trainer Óscar Tabárez, allerdings fand sie kein Mittel gegen die chilenische Abwehr. Mit dem Unentschieden hat sich Chile seinen Platz im Viertelfinale der Copa América bereits gesichert. Uruguay erzielte seinen ersten Punkt im Turnier und muss am Donnerstag gegen Bolivien noch einmal alles geben.