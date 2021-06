Ganz stark! Grillitsch lieferte nach Ansage ab

„Man of the Match“

Gestern erhielt er - weil der Teamchef das System geändert hatte - seine Chance. „Er hat bewiesen, dass er in die Mannschaft gehört“, schmunzelte Foda. Weil er als „Sechser“ ablieferte (er spielte 69 Pässe, 85 Prozent kamen an) kürte ihn die UEFA auch zum „Man of the Match“.